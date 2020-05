Per Fauci non ci sono "prove che il virus venga dal laboratorio di Wuhan"

Il virologo della task force della Casa Bianca nella lotta al coronavirus, Anthony Fauci, ha ribadito quanto già sostenuto dalla comunità scientifica secondo cui non ci sono prove del fatto che il virus, che ha scatenato la pandemia globale di Covid-19 sia stato creato in un laboratorio cinese.

"Se si guarda all'evoluzione del virus nei pipistrelli e a cosa c'e' la' fuori adesso, le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione che il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o intenzionalmente", ha dichiarato Fauci, anche direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, in un'intervista al National Geographic. "L'evoluzione graduale nel tempo indica che il virus si è evoluto nella natura e ha poi fatto il salto di specie", ha aggiunto.

Gli Stati Uniti sostengono che ci sono prove sul fatto che il virus provenga dal laboratorio di Wuhan, da dove si è diffusa la pandemia.