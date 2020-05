Il Giappone va verso prolungamento il prolungamento dello stato di emergenza 

Il governo giapponese si prepara a prolungare fino al 31 maggio lo stato d'emergenza deciso il 7 aprile come misura per arginare la diffusione del coronavirus. Deciso inizialmente solo per l'area metropolitana di Tokyo e per altre sei prefetture, lo stato d'emergenza è stato successivamente esteso a tutto il Paese dopo che i casi accertati di Covid-19 hanno superato quota 9 mila.

Oggi i contagiati sono 15.057 e le vittime 510. Lo stato d'emergenza sarebbe scaduto mercoledì prossimo, ma nelle ultime ore diversi media locali, citando fonti ufficiali, hanno ipotizzato l'estensione fino al 31 maggio.