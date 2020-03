Il coronavirus ha causato oltre 12 mila morti nel mondo. L'Italia resta prima

Il ministro degli Affari Regionali indossa uno dei dispositivi forniti dalla Protezione Civile, bollati come "carta igienica" o "swiffer" dai governatori, e il suo gesto viene interpretato come una provocazione. Gli attacchi non arrivano solo da destra, con i sindaci leghisti che lo invitano a venire in Lombardia a "guardare la morte in faccia", ma anche da Renzi e Calenda