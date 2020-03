L'italiano Luca Tacchetto e la canadese Edith Blais, rapiti in Burkina Faso nel dicembre 2018, sono stati liberati in Mali. Lo scrive il New York Times.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, la Farnesina sta verificando con l'unità di crisi. Blais e Tacchetto erano partiti in auto dall'Italia, attraversando Francia, Spagna, Marocco, Mauritania e Mali prima di arrivare in Burkina Faso, secondo quanto riportato dai media canadesi.