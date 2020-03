Un tornado ha colpito il Tennessee, almeno 5 morti

Cinque persone sono rimaste uccise in Tennessee dopo che un grande tornado ha devastato lo stato martedì mattina presto, lo scrive il sito della Cnn. Tre persone sono morte nella contea di Putnam, a circa 100 miglia a est di Nashville. Altre due morti sono state segnalate a East Nashville, ha scritto su Twitter il Dipartimento di Polizia.

I soccorritori stanno concentrando i loro sforzi a Germantown, East Nashville e Hermitage, secondo Joseph Pleasant, portavoce dell'Ufficio di Nashville per la gestione delle emergenze. Il sindaco di Nashville John Cooper ha detto alla WTVF che ci sono circa 20 persone nell'ospedale a seguito del tornado. "Ci sono un paio di casi tragici, in un caso un albero è caduto su un'auto e credo anche che ci siano circa 20 persone in ospedale, quindi dobbiamo monitorare la situazione con molta attenzione", ha detto Cooper.