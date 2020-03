L'India rilancia il 'namastè' contro il Coronavirus

Il "namastè", il saluto indiano con le mani giunte e i palmi che si toccano con le dita all'insù, in Italia è diventato un tormentone quando "Occidentali's Karma" di Francesco Gabbani ha vinto il Festival di Sanremo, tre anni fa. Ma ora dall'India arrivano appelli a rilanciare l'uso di questo saluto tradizionale come alternativa alla stretta di mano per evitare la diffusione del corovanirus, dopo la segnalazione di nuovi casi a New Delhi.

Say Yes to #Namaste, Say no to a hand shake. #coronavirusindia #CoronaOutbreak. Take precautions. But no reason to panic. Take Care. There is a virus alert in Delhi & NCR. pic.twitter.com/c0WZyLlJ25