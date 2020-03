La Gran Bretagna si prepara al peggio e mette in atto un piano per affrontare l'epidemia da nuovo coronavirus. Il governo ritiene che, in uno "scenario estremo", fino a un quinto della forza lavoro potrebbe ammalarsi durante il picco di un'epidemia.

Avverte inoltre che potrebbe esserci un aumento dei decessi, in particolare tra i gruppi vulnerabili e anziani. Per questo l'esercito "e' pronto a scendere in campo se necessario" per limitare la diffusione del Covid-19.