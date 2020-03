Il coronavirus è arrivato a New York

Un settantenne è morto di coronavirus sabato nella zona di Seattle, nello stato americano di Washington, ed è la seconda morte legata alla malattia negli Stati Uniti, mentre un primo caso è stato confermato a New York.

Molti dei casi non hanno alcun legame noto con una persona che è stata all'estero in una zona colpita dal virus, il che suggerisce che il coronavirus si sta attualmente diffondendo tra la popolazione statunitense. Sempre domenica, le autorità dello Stato di New York hanno rivelato che il primo caso è stato ufficialmente diagnosticato nella metropoli, una donna di circa 30 anni che ha recentemente visitato l'Iran.

La paziente, che soffre di difficoltà respiratorie, ma le cui condizioni non sono considerate gravi, è in isolamento in casa propria. "Avevamo sempre detto che era solo una questione di tempo prima che un caso di coronavirus venisse localizzato a New York", ha detto il sindaco di Bill De Blasio in una dichiarazione. "Non c'è motivo di entrare in uno stato di ansia eccessiva", ha esortato il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo. "Il rischio complessivo rimane basso a New York City".