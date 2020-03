Estero

Il coronavirus ha ucciso un pezzo grosso del regime iraniano

La vittima è Mohammad Mirmohammadi, membro del Consiglio per il Discernimento, organo nato per dirimere le dispute tra il Parlamento e il Consiglio dei Guardiani, ma soprattutto con un ruolo consultivo per la Guida Suprema. Mirmohammadi, 71 anni, è morto in un ospedale di Teheran