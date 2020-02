Le vittime risultate infette sono 29. Sono guarite 50 persone. Effettuati oltre 18.500 tamponi. Le scuole restano chiuse altri 8 giorni in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ma starebbero per riaprire in Liguria, Piemonte e Friuli, dove si è registrato il primo caso. Rinviate cinque partite di Serie A. Conte annuncia nuovi provvedimenti a sostegno dell'economia. Niccolò lascia lo Spallanzani