Primo morto infetto in Usa. Non si conosce l'origine del contagio

Il coronavirus ha contagiato più di 85.000 persone e e ne ha uccise 2.900 in tutto il mondo. Negli Usa si registra il primo morto nell'area di Seattle, contea King County, una persona che non aveva avuto contatti con persone rientrate da zone contaminate esattamente come i due nuovi contagiati segnalati in California e in Oregon.

La Cina continentale ha registrato più di 79.000 casi, tra cui 2.835 morti. In altre parti del mondo sono colpiti quasi 60 Paesi. La Corea del Sud, il secondo paese più colpito, ha registrato oggi altri 813 contagi, il più grande aumento giornaliero, per un totale di 3.150 infezioni e 16 morti; in questo Paese c'è stato anche il primo caso di recidiva. le autorità: state a casa nel week end.

In Iran le autorità hanno riferito oggi di nove nuovi decessi, che portano il bilancio ufficiale delle vittime a 43, mentre le persone contagiate sono 593. Ma secondo la radio persiana della BBC, che cita fonti ospedaliere, i morti sono 210, cifra smentita dal governo.

Trump: "pronti a qualsiasi scenario"

La prima vittima del coronavirus negli Stati Uniti è stata una "paziente ad alto rischio medico alla fine dei suoi 50 anni", ha spiegato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa. "Siamo pronti a qualsiasi scenario", ha aggiunto Trump, invitando la popolazione a evitare il panico.

Washington: "Evitare i viaggi non essenziali in Italia"

Gli Stati Uniti hanno elevato a livello "3" il rischio sui viaggi in Italia, lo stesso indicato per Cina e Corea del Sud.

La Francia vieta gli eventi con oltre 5.000 persone al chiuso

Annullata la mezza maratona di Parigi, aveva 44 mila iscritti. Sono 73 i casi confermati, tra cui 59 ricoverati, 12 guariti e due morti. La Germania, invece, cancella la grande fiera del Turismo di Berlino.

Onu: evitare viaggi verso la sede di New York

La partecipazione alla Commissione sulla condizione delle donne, uno dei più grandi eventi dell'anno, sarà limitata alle delegazioni che lavorano abitualmente a New York. Per i prossimi appuntamenti si valuterà caso per caso.

L'Iran respinge l'offerta di aiuto degli Usa

Per Teheran è una "mossa propagandistica". Morto un neo-deputato.

4 bambini contagiati in Germania, sintomi lievi

Frequentano l'asilo di Heinsberg, Nord-Reno Vestfalia, dove lavora la donna che, insieme al marito, è considerata la prima contagiata nel Paese.

Trump: coronavirus nuovo imbroglio dei democratici

"I democratici stanno politicizzando il coronavirus, il loro nuovo imbroglio", ha affermato il presidente.

Amazon sospende i colloqui di lavoro

La decisione avrà conseguenze sulle 39.000 posizioni di lavoro aperte.

Settimo caso di contagio in Israele, proveniva da Napoli

Si segnala inoltre il primo caso in Ecuador, un'anziana arrivata dalla Spagna.

Gli Usa posticipano vertice con ‚ÄčAsean

L'incontro con i Paesi del Sud-est asiatico era in programma a Las Vegas il 14 marzo.