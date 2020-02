Gli Usa sconsigliano i viaggi in Italia

Gli Stati Uniti hanno elevato a livello "3" il rischio sui viaggi in Italia, lo stesso indicato per Cina e Corea del Sud a causa del coronavirus. Lo comunica il dipartimento di Stato, citando la raccomandazione sui viaggi dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), le autorità sanitarie statunitensi che esortano ad "evitare i viaggi non essenziali in Italia".