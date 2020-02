Il coronavirus mette a rischio le Olimpiadi. Il CIO "non esclude la cancellazione"

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) non esclude la cancellazione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. In un'intervista esclusiva all'Associated Press, Richard Pound, il membro più anziano del Comitato, ha dichiarato che "vi è una finestra di tre mesi per valutare" e quindi rimandare la decisione fino alla fine di maggio e sperare che il virus sia sotto controllo. A quel punto, se la situazione resta complicata "è molto probabile la cancellazione".

Per poi concludere: "È la nuova guerra e bisogna affrontarla. A quel punto, direi che le persone dovranno chiedersi: è sufficientemente sotto controllo per essere sicuri di andare a Tokyo o no?"