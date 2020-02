Addio all'ultimo Faraone d'Egitto, è morto Hosni Mubarak

E' morto all'età di 91 anni l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak, per un trentennio alla guida del Paese nordafricano fino alla deposizione in seguito alle proteste di Piazza Tahrir sull'onda delle Primavere arabe, nel 2011.

Mubarak era ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi giorni. Finito in carcere con l'accusa di corruzione, il Faraone era tornato a piede libero il 24 marzo 2017. Il 22 febbraio scorso il tribunale penale del Cairo aveva assolto i figli Alaa e Gamal Mubarak dalle accuse di corruzione nel processo per la presunta manipolazione del mercato azionario. I due erano stati rilasciati su cauzione, con obbligo di non lasciare il Paese, nel 2018.