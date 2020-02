Azienda Usa produce il primo vaccino sperimentale contro il coronavirus

Il governatore dell'Emilia Romagna: "Non ho scelto a cuor leggero di chiedere le scuole, di sospendere le manifestazioni o gli spettacoli", ha aggiunto il governatore, "la socialità per me è un valore in sé, si figuri. E la nostra è e vuole rimanere una Regione aperta al mondo, accogliente. Ma la salute delle persone viene al primo posto e preferisco essere criticato piuttosto che buttare sulle spalle della mia gente un peso ancor più grande"