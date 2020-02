Positivo al coronavirus un turista italiano a Tenerife

Un medico italiano, in vacanza nel sud di Tenerife, è stato riconosciuto positivo al coronavirus. L'uomo si era recato in una clinica privata perché ammalato, hanno riferito autorità locali. Il paziente è attualmente in isolamento presso la clinica Quiron Sur di Adeje.

Sembra che l'uomo provenga dalla Lombardia, epicentro in Italia del principale focolaio di epidemia di coronavirus. Fonti del centro sanitario hanno riferito che è arrivato oggi intorno alle 13 con la febbre e che è stato messo in isolamento come misura preventiva.

Le autorità locali delle Canarie hanno fatto sapere che l'uomo è stato trovato positivo al test in loco e che nuovi esami verranno fatti domani a Madrid, presso il Centro nazionale di microbiologia dell'Istituto Carlos III, come prevede il protocollo immediatamente scattato. Il ministero della Salute ha attivato una linea telefonica gratuita per rispondere alle richieste di informazioni su misure di prevenzione, possibilità di infezione e voci infondate.