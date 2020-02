Trump inizia visita in India e annuncia accordo da 3 miliardi per vendita elicotteri

Il presidente americano Donald Trump ha inziato oggi una visita ufficiale in India, accolto dal premier Narendra Modi. Al suo arrivo, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti e l'India sono pronti a firmare un nuovo accordo per la vendita di elicotteri militari statunitensi per un valore di 3 miliardi di dollari alle forze armate indiane. Lo scorso autunno, Usa ed India hanno tenuto le prime esercitazioni militari congiunte in aria, terra e mare. Le manovre, chiamate "Tiger Triumph", sono state definite da Trump "qualcosa da vedere". Il capo della Casa Bianca ha affermato che la vendita di elicotteri potrebbe essere il risultato politico più tangibile della sua visita in India. "Credo che gli Stati Uniti dovrebbero essere il primo partner per la Difesa dell'India", ha detto Trump durante il suo intervento di 27 minuti allo stadio Motera di Ahmedabad. Ma il presidente Usa ha anche stemperato le aspettative per un potenziale accordo commerciale bilaterale complessivo, dicendo che i due Paesi sono ora nelle "prime fasi" di un accordo "incredibile", ma che sta trovando Narendra Modi un negoziatore formidabile. Pochi si aspettavano che i due leader avrebbero concluso un accordo commerciale durante la visita di Trump, dopo che gli Stati Uniti hanno posto fine ai privilegi commerciali preferenziali per l'India e che Nuova Delhi ha risposto imponendo tariffe di ritorsione sui prodotti agricoli made in Usa. "Sono ottimista sul fatto che lavorando insieme, il primo ministro ed io possiamo raggiungere un accordo fantastico che è buono e anche grande per entrambi i nostri Paesi", ha detto Trump. "Tranne che per il fatto che Modi è un negoziatore molto tenace", ha aggiunto.