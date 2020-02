Coronavirus: Hubei, l'incubazione potrebbe arrivare a 27 giorni

Un 70enne cinese della provincia dello Hubei è stato infettato dal coronavirus ma non ha mostrato sintomi fino a 27 giorni dopo, quasi il doppio dei 14 giorni che finora si ritenevano fossero di incubazione. Lo hanno riferito le autorità locali cinesi. Un periodo di incubazione più lunga di quanto previsto finora potrebbe complicare ulteriormente gli sforzi di contenere l'epidemia. L'uomo, identificato solo come Jiang, il 24 gennaio è tornato in auto da Ezhou a Shennongjia, nello Hubei nord-occidentale; qui ha avuto contatti con la sorella, che era stata infettata. Il 20 febbraio gli è venuta la febbre ed è risultato positivo al coronavirus.