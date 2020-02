Coronavirus: 36 nuovi casi nel centro di Pechino

Picco di contagi di coronavirus in uno degli ospedali del centro di Pechino, dove sono stati registrati 36 casi accertati. Tra i nuovi contagi all'ospedale Fuxing nel distretto centrale di Xicheng, ci sono otto dipendenti del personale sanitario, nove addetti alle pulizie e 19 pazienti, ricoverati assieme ai familiari.

Al caso dell'ospedale Fuxing si aggiunge quello dell'Ospedale dell'Università di Pechino, dove il 17 febbraio scorso sono stati confermati tre casi di contagio, tra persone di una stessa famiglia, e altre 164 persone in contatto con i malati sono state messe in osservazione.



I due nuovi casi hanno fatto schizzare i dati del distretto di Xicheng, di dimensioni inferiori rispetto a quelle di altre aree più estese della capitale cinese e con una popolazione di 1,14 milioni di abitanti su oltre venti milioni totali.

Xicheng, oggi, secondo quanto scrive il tabloid Global Times, è al secondo posto in tutta la Cina per "densità di contagio", ovvero per numero di persone contagiate per chilometro quadrato, dietro soltanto a Wuhan, la città della Cina interna da dove si è diffuso il virus.

Secondo i dati delle autorità sanitarie della capitale cinese diffusi su WeChat, dall'inizio dell'epidemia in tutta Pechino sono 396 i casi confermati di contagio (53 dei quali nel distretto di Xicheng), e quattro pazienti sono morti.