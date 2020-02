Un uomo è stato accoltellato in una moschea di Londra

Un uomo è stato accoltellato all'interno della moschea di Regent's Park a Londra. Lo riporta Sky News. L'aggressione, i cui motivi sono ancora ignoti, è avvenuta durante la preghiera del tardo pomeriggio. L'aggressore è stato arrestato subito, sul luogo dell'attacco, ha riferito la polizia metropolitana intervenuta nel centro islamico alle 15.10 (le 16.10 in Italia). La persona accoltellata, un 70enne che era impegnato nell'Adhan, la chiamata alla preghiera, è ricoverato e non è in pericolo di vita.