Ridere sotto le bombe, in Siria un padre insegna il 'gioco' alla figlia di  3 anni

Ridere sotto le bombe: è il 'gioco' inventato da un padre siriano per la figlia di 3 anni, per non farla spaventare sotto i bombardamenti del regime di Damasco. Costretti a lasciare la loro casa a Saraqib a causa della guerra civile, la famiglia si è trasferita a casa di amici a Sarmada, nella regione di Idlib, nel nord-ovest del Paese, nel mirino delle truppe di Bashar al-Assad, che vuole riconquistare l'ultimo bastione della resistenza.

VÍDEO INSTAGRAM | Abdullah Mohammad ha convertit els sons de la guerra amb què conviuen diàriament la ciutat de Sarmada, a Síria, en un joc per a la seua filla Salwa.



Per cercare di evitare alla figlia Salwa il trauma psicologico, il padre Abdullah Al-Mohammad ha inventato un 'gioco': ogni volta che cade una bomba, ride sostenendo che il rumore è provocato da fuochi d'artificio o da una pistola giocattolo. "E' una bambina che non capisce la guerra", ha dichiarato a Sky News, spiegando di voler impedire che la sua unica figlia crolli psicologicamente e sia paralizzata dalla paura. Al-Mohammad ha postato un video in cui si vedono lui e la figlia insieme, con Salwa che scoppia a ridere al suono di ogni esplosione: le immagini hanno conquistato gli utenti del web provocando migliaia di commenti e rendendo la storia virale.