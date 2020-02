In Francia il primo morto di coronavirus fuori dall'Asia 

Un paziente con il coronavirus è morto in Francia, è il primo caso fuori dall'Asia, epicentro dell'epidemia di Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della Salute franceseSecondo quanto riferito dal ministro Agnes Buzyn, si tratta di un turista cinese 80enne.

L'uomo, originario della provincia dello Hubei, epicentro dell'epidemia, "era arrivato in Francia il 16 gennaio e il 25 gennaio era stato ricoverato in ospedale in isolamento. Le sue condizioni di salute si erano deteriorate rapidamente e da diversi giorni era in condizioni critiche in terapia intensiva". È il primo decesso in Europa, il quarto fuori dalla Cina dopo i morti nelle Filippine, a Hong Kong e in Giappone.