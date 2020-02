"Lo stop ai voli dalla Cina non serve a fermare il coronavirus"

La decisione è stata presa sulla scia delle indicazioni delle autorità sanitarie australiane e della commissione per la sicurezza nazionale e verrà aggiornata ogni settimana. Il divieto di ingresso non si applica ai cittadini australiani, ai residenti permanenti e ai loro più stretti familiari, così come a persone che hanno lasciato la Cina prima del 1 febbraio o a visitatori da Hong Kong e Macao.

Il governo australiano ha deciso di estendere di un'altra settimana il divieto di ingresso per le persone che sono state in Cina a causa dell'epidemia del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato il premier Scott Morrison, in vista dello scadere sabato della precedente misura che imponeva 14 giorni di attesa tra l'uscita dalla Cina e l'ingresso in Australia, equivalente al periodo di incubazione dell'epidemia di Covid-19.

"L'Oms è stato molto chiara sul fatto che non servono le restrizioni ai viaggi, ma gli Stati membri hanno la competenza di queste decisioni". Lo dice la commissaria Ue alla Salute, Stella Stella Kyriakides, sulla decisione di alcuni stati membri, tra cui l'Italia, di interrompere i voli da e per la Cina come misure precauzionale per il Coronavirus.

Dopo aver ricevuto il 'via libera' dalle autorità di Pechino, l'aereo militare che lo deve riportare a casa partirà domani per rientrare subito, già sabato, in Italia. Lo si apprende da fonti qualificate.

Sarà già sabato in Italia Niccolò, il 17enne liceale di Grado, in Cina con Intercultura, che per due volte non è riuscito a rientrare da Wuhan, la città dell'Hubei epicentro dell'epidemia di nuovo coronavirus Covid-19.

La Farnesina ha ottenuto il via libera delle autorità cinesi a operare il voto militare che riporterà in Italia Niccolò, il 17enne studente di Grado, in Cina con Intercultura, che per due volte non è riuscito a rientrare dalla città epicentro dell'epidemia di nuovo coronavirus Covid-19. Lo riferiscono fonti del ministero degli Esteri.

Sono 17 i pazienti tutt'ora ricoverati allo Spallanzani. Per 13, spiega l'ospedale romano nel bollettino medico di oggi, si aspetta ancora l'esito del test per l'eventuale contagio da coronavirus, 3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola). Un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici.

L'Aie ha anche registrato un calo di 435.000 barili al giorno della domanda complessiva di petrolio in questo trimestre, che, ha precisato, rappresenta il primo calo trimestrale in oltre dieci anni. Ieri l'Opec aveva ridotto la sua stima sulla crescita della domanda di greggio di 230.000 barili al giorno.

Il coronavirus avrà "notevoli" conseguenze sulla domanda globale di petrolio. Lo riferisce l' Aie , l'Agenzia internazionale dell'Energia con sede a Parigi, la quale ha drasticamente rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita per l'anno in corso, tagliando di 365.000 barili al giorno le sue stime sulla crescita della domanda di petrolio per il 2020, che scende a 825.000 barili al giorno, il livello più basso dal 2011.

L'ambasciata cinese in Italia: "Basta aggressioni ai connazionali"

"Nella comunità cinese in Italia si sta diffondendo un panico, non per il coronavirus ma per la sicurezza, perché in questi giorni si sono verificate delle aggressioni a danno dei cittadini cinesi che vivono qui". Lo ha affermato un funzionario dell'ambasciata cinese in Italia, dottor Zhang, accompagnando fuori dall'ospedale Spallanzani i 20 turisti cinesi dimessi questa mattina, che erano stati a contatto con la coppia cinese positiva al test del nuovo coronavirus, e che hanno finito la quarantena, dopo essere tutti ripetutamente risultati negativi al test.

"Lancio dunque un appello agli italiani affinché garantiscano la sicurezza dei cittadini cinesi che vivono in Italia", ha aggiunto Zhang, sottolineando che "aggressioni, insulti e minacce ai cinesi in Italia non sono tollerabili".