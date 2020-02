Africa: Fao, si rischia la "catastrofe" per l'invasione delle locuste

Se non viene fermata in tempo, l'invasione di locuste che già divorano le colture di cinque Paesi dell'Africa orientale si trasformerà in una "catastrofe umanitaria", con decine di milioni di abitanti senza cibo. A lanciare un nuova allerta è l'Organizzazione Onu per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), confermando che lo sciame di insetti che da settimane invade i cieli dell'intero Corno d'Africa è ormai costituito da un esercito di cavallette, un bilancio che varia tra 100 a 200 miliardi di esemplari.