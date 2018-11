In India è stata eretta la statua più alta del mondo

L'India ha inaugurato la statua più alta al mondo: 182 metri verso il cielo in onore di Sardar Patel, uno degli eroi nazionali, artefice dell'unità del nuovo Paese nato dopo l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1947 e la spartizione del subcontinente. "Mi inchino davanti a colui che ha impedito la cospirazione con cui si cercava di fare l'India a pezzi, l'uomo che ha risolto tutti i dubbi circa il futuro dell'India", ha dichiarato il primo ministro e artefice del progetto, Narendra Modi, durante l'inaugurazione.

La gigantesca effigie del leader dell'indipendenza, eretta lungo il fiume Narmada nel suo Stato di Gujarat (nell'ovest) e costata circa 350 milioni di euro, è stata completata questo mese dopo cinque anni di lavoro. Modi ha riconosciuto che è un "piacere" inaugurare la scultura di "un uomo d'oro nella storia dell'India" in quanto è un progetto ideato quando era ancora capo del governo del Gujarat poco prima della sua clamorosa vittoria nelle elezioni generali del 2014 che lo portarono al comando del Paese asiatico. "Non ho mai pensato che avrei avuto questa opportunità come primo ministro dell'India", ha commentato. La scultura faraonica è stata concepita come un centro per turisti con hotel, musei e persino una flotta di barche che permetterà di raggiungere l'area.

Patel è conosciuto come "l'Iron Man" dell'India - sebbene le migliaia di pezzi di bronzo che formano l'esterno della statua siano stati fabbricati in Cina - per i suoi sforzi di unificare il Paese dopo l'indipendenza della colonia britannica il 15 agosto del 1947 e la spartizione per la creazione del Pakistan. Il leader ha anche svolto un ruolo chiave nell'integrazione degli oltre 500 Stati indipendenti nel Paese, cosi' l'effige è stata battezzata "statua di unità" da Modi, che ha fatto le sue offerte in segno di rispetto per l'altezza dei piedi giganti di Patel. Secondo gli analisti, l'effigie che ha strappato il primato di altezza al Buddha cinese del Tempio della primavera di 153 metri, è un primo atto di campagna elettorale prima delle elezioni generali del prossimo anno.

