L'ex imperatrice del Giappone Michiko operata per un cancro al seno

POOL FOR YOMIURI / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN L'ex imperatore del Giappone, Akihito con la moglie Michiko

Operata per un cancro al seno l'ex imperatrice del Giappone Michiko, moglie dell'ex imperatore Akihito che ha abdicato in primavera in favore del figlio Naruhito: lo annuncia l'agenzia imperiale IHA.

L'intervento chirurgico di Michiko, 84 anni, è iniziato "come previsto" domenica mattina all'ospedale dell'Università di Tokyo, ha detto un funzionario dell'agenzia. L'operazione dovrebbe durare diverse ore. L'agenzia imperiale dovrebbe annunciare i risultati di questo intervento nel corso della giornata di oggi, secondo quanto riportato dai media giapponesi.

Il cancro di Michiko, diagnosticato in una fase iniziale, è stato annunciato all'inizio di agosto. L'ex imperatore Akihito e sua figlia Sayako Kuroda, l'ex principessa imperiale che divenne signora Kuroda dopo il suo matrimonio con un plebeo, hanno visitato l'ex imperatrice prima del suo intervento.

Akihito si è dimesso ufficialmente in aprile, diventando il primo imperatore ad abdicare in 200 anni nella più antica monarchia del mondo. Durante il loro regno, Akihito e Michiko giocarono un ruolo importante nella modernizzazione di una monarchia tradizionale giapponese, avvicinandosi ai loro sudditi, il che rese la coppia molto popolare.

Michiko è stata la prima comune cittadina a sposare un erede imperiale in Giappone. Nata nel 1934 a Tokyo, ha frequentato la prestigiosa scuola per ragazze del Sacro Cuore prima di studiare letteratura inglese all'Università del Sacro Cuore. La coppia si incontrò ad un torneo di tennis e si sposò nel 1959 con una cerimonia di alto profilo. L'allora principe ereditario rifiutò il tradizionale matrimonio combinato in favore di un matrimonio d'amore, un gesto interpretato come una forte affermazione di un Giappone democratico. Anche la giovane coppia ha scelto di vivere con i propri figli, a differenza dell'abitudine di farli crescere dalle tate.

Michiko ha dato alla luce l'imperatore Naruhito nel 1960 e il suo secondo figlio, il principe Akishino, è nato nel 1965. Michiko e suo marito hanno guadagnato notorietà anche grazie alla loro presenza accanto ai sopravvissuti alle calamità naturali, in particolare dopo lo tsunami del 2011 che ha devastato gran parte del Giappone orientale.

