Gli Usa hanno inserito Huawei nella black list delle entità commerciali

MANDEL NGAN / AFP Wilbur Ross

Il colosso cinese delle tlc Huawei e 70 sue affiliate sono state inserita dagli Usa nella lista nera delle entità commerciali. La mossa, annunciata dal ministro del Commercio statunitense, Wilbur Ross renderà più difficile per Huawei comprare parti e componenti dalle società americane. La decisione, appoggiata dal presidente Donald Trump "impedirà che la tecnologia americana venga utilizzata da entità straniere in un modo tale da minare la sicurezza nazionale Usa - ha spiegato Ross - o gli interessi di politica estera".

Huawei definisce "irragionevoli" "le restrizioni" imposte dagli Stati Uniti, definendo l'atto un provvedimento pensato in chiave anti-cinese, contro Huawei e Zte. "Limitare la possibilità di Huawei di fare business negli Usa non solo non renderà gli Usa più sicuri o più forti ma contribuirà a rendere inferiori e più costose le alternative per gli Usa", ha dichiarato in una nota il colosso delle tlc. "Inoltre - prosegue la nota - restrizioni irragionevoli violano i diritti Huawei e sollevano altre questioni legali".

