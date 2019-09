McDonald’s dice addio ai giocattoli in plastica dell’Happy Meal

CEM OZDEL / ANADOLU AGENCY

A partire da oggi, McDonald’s e Burger King elimineranno i giocattoli di plastica dagli Happy Meal. Per ora solo in Gran Bretagna, dove i due colossi si sono visti recapitare una petizione di Change.org. E così, dal prossimo mese, i clienti di McDonald’s potranno riportare i giochi in plastica ricevuti con gli Happy Meal e avere in cambio della frutta, e dal prossimo anno un libro. Secondo i calcoli delle due catene di fast food si parla di 320 tonnellate di plastica all’anno risparmiata.

Ogni anno vengono venduti in tutto il mondo circa 1,2 miliardi di Happy Meal. Anche Burger King ha ammesso che la società è stata sollecitata a rimuovere i giocattoli di plastica dai pasti dei bambini da una petizione on-line lanciata da un paio di studentesse di nove e sette anni.

Poco meno di un anno fa, le sorelle Ella e Caitlin McEwan hanno scritto su Change.org per convincere McDonald's e Burger King a "pensare all'ambiente" smettendo di dare ai bambini giocattoli di plastica. "Ci piace mangiare da Burger King e McDonald's, ma i bambini giocano con i giocattoli di plastica, i quali dopo alcuni minuti vengono gettati via, arrecando danni all’ambiente e agli animali”. Da allora la campagna che si prefissava di raccogliere un milione adesioni, è stata firmata da tre milioni di persone.

Alasdair Murdoch, amministratore delegato di Burger King UK, ha affermato che la rimozione dei giocattoli di plastica per bambini dai ristoranti è un "passo nella giusta direzione”. Burger King sta anche installando in tutti i suoi ristoranti del Regno Unito, "bidoni di amnistia" in cui le persone possono abbandonare qualsiasi vecchio giocattolo di plastica che sarà riciclato per creare nuove aree giochi o oggetti all'interno dei ristoranti, come i vassoi interattivi. Per Fernando Machado, a capo del marketing di Burger King, il franchise britannico fa da apripista. "Attualmente siamo al lavoro per capire come potremo allontanarci completamente dai giocattoli di plastica non biodegradabili entro il 2025", ha affermato.

Secondo Paul Pomroy, amministratore delegato di McDonald's nel Regno Unito e in Irlanda, invece, se da una parte è vero che molti non vogliono giocattoli in plastica, è anche vero che una buona parte gradisce il gioco. "Ecco perché faremo delle prove offrendo ai nostri clienti la possibilità di scegliere tra un sacchetto di frutta, un libro o nulla”. Pomroy ha aggiunto che, poiché l'Happy Meal è "molto amato" dai clienti, "ogni cambiamento deve essere attentamente considerato".

All'inizio di quest'anno, è stato annunciato che McDonald avrebbe rimosso i coperchi McFlurry e le insalatiere di plastica monouso dai suoi ristoranti.

Il gigante del fast food si è impegnato a garantire che tutti i suoi imballaggi provengano da fonti rinnovabili o riciclate entro il 2025.

