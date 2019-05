È nato il primo figlio di Meghan e Harry. È un maschio ma il nome ancora non si sa

Steve Parsons / POOL / AFP Harry e Meghan vanno alla festa serale del loro matrimonio



Dopo giorni di attesa febbrile, voci che si rincorrevano e smentite ufficiali, finalmente è nato Baby Sussex. Ancora non ha un nome ma si sa che il primogenito di Harry e Meghan, un maschietto di 3,3 kg, è venuto alla luce all'alba e sta bene. "È una cosetta che mi fa morire", ha detto l'orgoglioso papà.

Tutto sembra indicare che il parto sia avvenuto in casa, a Frogmore Cottage, come la duchessa di Sussex voleva strenuamente. Accanto a lei c'erano il marito e la madre, Doria Ragland, che nell'ultimo mese ha sospeso le lezioni di yoga a Los Angeles ed è volata nel Regno Unito per stare accanto alla figlia nelle ultime settimane di gravidanza e poi durante il parto. Il neo-arrivato nella Famiglia Reale è l'ottavo bis-nipote della regina Elisabetta II e il settimo in linea di successione al trono britannico.

La notizia, per volere stesso dei duchi, doveva restare segreta: Harry e Meghan qualche tempo fa avevano fatto sapere che non avrebbero rivelato subito la nascita del loro primo figlio, preferendo annunciarlo in 'differita' per dare il tempo alla famiglia di trovare il suo nuovo assetto. Ma sui media britannici prima è trapelata la notizia di Meghan in travaglio, confermata da Buckingham Palace, e poi sono stati gli stessi neo-genitori ad annunciare al mondo in attesa, con un post su Instagram, la nascita del maschietto. Il tutto quando erano già passate diverse ore dalla nascita, avvenuta alle 5.26 di mattina.

Quasi in contemporanea con l'annuncio ufficiale, Harry, con il volto un po' stanco ma visibilmente emozionato, ha incontrato la stampa a Windsor: "Madre e figlio stanno incredibilmente bene. È stata l'esperienza più sorprendente che potessi mai immaginare nella mia vita. Sono al settimo cielo". Ringraziando "per tutto l'amore e il sostegno ricevuto", il neo-papà si e' detto "così orgoglioso" di Meghan, aggiungendo che il nome non è stato ancora deciso ma lasciando intendere che presenteranno Baby Sussex al pubblico tra "un paio di giorni".

Nonostante la tendenza di Meghan a rompere riti e protocolli, è possibile che il bebè prenderà il nome di un antenato, come da tradizione; tra i favoriti, James e Arthur. Aperte le scommesse anche sui padrini: da tempo si rincorrono diverse voci, tra le quali anche George Clooney, grande amico della coppia, che è nato proprio lo stesso giorno. Immediate sono arrivate le congratulazioni della premier, Theresa May, e del leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn.

Quella di Meghan è stata una gravidanza anticonformista, fashion ma soprattutto ostentata (oltre che seguitissima dai media in tutto il mondo). L'ex attrice americana è riuscita a mantenere la sua femminilità ed eleganza anche durante la dolce attesa, che l'ha confermata un'icona di stile globale. Ma da consumata attrice, Meghan la gravidanza l'ha esibita, a volte con insistenza, come un trofeo: non c'è stata occasione pubblica in cui la duchessa non sia stata immortalata con le mani ad accarezzarsi il pancione. Ora è pronta per un altro show.

