Il partito di Macron torna ad essere primo in Francia, e c'entrano i Gilet gialli 

La Republique En Marche (Lrem), il partito del presidente francese, Emmanuel Macron, è in testa nei sondaggi in vista delle elezioni europee del 26 maggio, in leggero vantaggio sulla partito di estrema destra di Marine Le Pen, il Rassemblement National (Rn). È quanto emerge da un sondaggio pubblicato da Le Figaro, secondo il quale Lrem conquisterebbe il 22%, precedendo Rn di 2 punti percentuale.

"La maggioranza dei francesi vuole lo stop della mobilitazione dei gilet gialli", scrive Huffington Post. Questo almeno stando a quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Odoxa Dentsu-Consulting per France Inter a cento giorni dall'inizio della protesta, il 17 novembre scorso. "Secondo lo studio, il 55% delle persone intervistate vuole la fine della mobilitazione quando a fine novembre erano invece il 66% a chiedere alle casacche gialle di andare avanti, il 55% a gennaio".

