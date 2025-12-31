Dove è già il 2026: i Capodanno in giro per il mondo

@ AfpLe luci laser illuminano il cielo di mezzanotte sopra la Lotte World Tower, l'edificio più alto della Corea del Sud a Seul, durante i festeggiamenti di Capodanno del 1° gennaio 2026.
@ AfpDiversi droni disegnano la figura di un cavallo, l'animale di quest'anno nello zodiaco cinese, nell'aria al Funabashi Horse Park nella città di Funabashi, prefettura di Chiba, Giappone, il 1° gennaio 2026, giorno di Capodann
@ AfpLe luci laser illuminano il cielo di mezzanotte sopra la Lotte World Tower, l'edificio più alto della Corea del Sud a Seul, durante i festeggiamenti di Capodanno del 1° gennaio 2026.