I tanti volti di Boris Johnson

Il premier britannico, Boris Johnson, ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito conservatore e dal governo, precisando tuttavia che rimarrà in carica fino a quando il partito Tory non avrà scelto il nuovo leader. Il premier dimissionario ha precisato che il processo comincerà subito e che il calendario per l'elezione sarà reso noto la prossima settimana