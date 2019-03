E' sempre la Finlandia il Paese più felice del mondo, ma l'Italia migliora

La Finlandia si conferma il Paese più felice del mondo, mentre l'Italia, pur essendo più indietro, migliora decisamente la sua posizione in classifica. E' quanto emerge dall'annuale World Happiness Report presentato oggi alle Nazioni Unite, che contiene la classifica elaborata da Gallup di 156 Stati valutati in base alla percezione della felicità dei propri cittadini.



Secondo i risultati dello studio, prodotto in partnership con la Fondazione Ernesto Illy, l'Italia si colloca al 36esimo posto, in netta risalita rispetto al 47esimo posto dello scorso anno. Nella top ten della classifica si ritrovano i Paesi che già negli scorsi anni hanno occupato i primi posti: dopo la Finlandia, troviamo Danimarca, Norvegia, Islanda, Olanda, Svizzera, Svezia, Nuova Zelanda, Canada e Austria.

