Per l'Oms quella di ebola è una emergenza mondiale

L'epidemia di ebola della Repubblica Democratica del Congo è "un'emergenza globale": lo afferma l'Organizzazione mondiale della sanità il giorno dopo ll primo caso accertato in una grande città congolese. Ieri è stato diagnosticato ebola a un pastore evangelico a Goma, città di un milione di abitanti al confine con il Ruanda.

Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che "è il momento che il mondo prenda atto" dell'epidemia, ma ha raccomandato che le frontiere con i paesi vicini restino aperte. Finora, ebola ha ucciso quasi 1.700 persone in più di un anno. ieri il Ruanda, confinante con la città di Goma, aveva sconsigliato i viaggi 'non indispensabili' in Rdc senza però chiudere il confine.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.