Brad Pitt e ​Jennifer Aniston sono tornati insieme?

Tutti coloro i quali, inizio anni 2000, sgranavano gli occhi di fronte alla coppia considerata la più bella di Hollywood, Brad Pitt e Jennifer Aniston, ai tempi star assoluta del piccolo schermo grazie al ruolo di Rachel Green nella sit-com cult “Friends”, oggi esultano. Il riavvicinamento, dopo cinque anni di relazione, tre di matrimonio e la fragorosa rottura del 2005, visto che nessuno al momento può ufficialmente parlare di storia, è perlomeno confermato.

Dopo la partecipazione dell’attore alla cena di Natale a casa Aniston, ieri le due star si sono incrociate alla cerimonia di consegna degli Screen Actors Guild Awards, il premio assegnato dal sindacato attori. In realtà fisicamente l’incontro, le cui foto stanno affollando tutti i più importanti siti specializzati in cronaca rosa, è avvenuto a fine serata, sul palco infatti Brad Pitt è salito a ritirare il suo premio, come miglior attore non protagonista per il ruolo in “C’era una volta…a Hollywood”, prima dell’attrice. Poi il passaggio di rito in conferenza stampa che però rischiava di fargli perdere la consegna del premio come miglior attrice non protagonista all’ex moglie per la sua interpretazione in “The Morning Show”.

Pitt però ferma tutto, chiede ai giornalisti un attimo di pazienza e si avvicina ad uno schermo nelle vicinanze e si gode il discorso della Aniston con estrema attenzione. Non una dichiarazione d’amore, ma molti leggono il gesto perlomeno come una dichiarazione di intenti. E poi quella foto nel backstage, che al momento rimbalza di bacheca in bacheca su tutti i social network, dove i due si guardano in maniera evidentemente complice, tornando a far sognare quella fetta di pubblico che tifa per un loro ritorno di fiamma.

