La Boeing sospende la produzione del 737 Max

TONY KARUMBA / AFP



Soccorritori sul luogo del disastro del Boeing 737 Max 8 precipitato ad Addis Abeba

Boeing sospenderà la produzione dei modelli 737 Max da gennaio, per la prima volta da oltre 20 anni. Lo riporta il Wall Street Journal e la notizia ha fatto crollare i titoli del colosso Usa dell'aviazione. Sempre secondo il quotidiano finanziario, non saranno licenziati i 12.000 dipendenti legati alla produzione dei modelli messi a terra in tutto il mondo dallo scorso marzo dopo due incidenti mortali, in Indonesia e in Etiopia, legati al malfunzionamento di un software.

Sempre secondo anticipazioni di stampa, la Federal Aviation Administration, ovvero l'autorità statunitense sull'aviazione, non avrebbe consentito la ripresa dei voli dei 737 Max prima del 2020.

