E' stata fatta la prima telefonata al mondo su rete 5G

Da qing / Imaginechina 5G

Il 5G non è più solo progetti e ipotesi: la prima telefonata tra due cellulari sulla rete mobile di quinta generazione è stata fatta a Shenzen, in Cina, dove ha il suo quartier generale ZTE, uno dei player principali della nuova tecnologia. China Unicom ha realizzato la prima chiamata 5G al mondo sul campo con lo smartphone prototipo di ZTE dopo i test dello scorso novembre in laboratorio.

Oltre alla chiamata vocale sono stati provati servizi come la chiamata vocale di gruppo Wechat, i video online e la navigazione web.

Si tratta di fatto del primo test commerciale al mondo in cui viene effettuata una chiamata in modalità NSA, conforme al Rel-15 3GPP. Il test ha adottato la soluzione end-to-end 5G di ZTE, e ha connesso lo smartphone prototipo 5G di ZTE alla rete di accesso radio, a quella principale e a quella di trasporto. Sono state verificate diverse tecnologie chiave 5G come Massive MIMO, 5G NR, connettività doppia NSA, tecnologia di trasporto FlexE e 5G Common Core.

Conosciuta come "la città dell'innovazione", Shenzhen è una delle prime città pilota 5G di China Unicom. Shenzhen sta verificando pienamente le capacita' di rete delle apparecchiature di rete 5G, i servizi speciali, il roaming e l'interconnessione dei servizi, gettando così una solida base per l'intera costruzione commerciale della rete 5G.

