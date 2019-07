La startup italiana che ti accredita criptomonete quando cammini

(Afp) Bitcoin

Sono un team di 5 giovanissimi, tutti under 23 di Torino e dintorni, si sono incontrati sui banchi di scuola, uniti dalla curiosità per i bitcoin. Insieme anche all’università (Dipartimento di Informatica), hanno deciso di fondare una startup, per trasformare l’attenzione verso bitcoin e blockchain in un’impresa. Così è nata Youngplatform, progetto innovativo, che ha appena lanciato una campagna di equity crowdfunding (risorse contro quote) su Seedrs.

Obiettivo? Sviluppare entro novembre una piattaforma per comprare e vendere criptovalute (un exchange) “semplice da utilizzare e per tutti. Tale che anche mio papà, che non ha competenze tecniche e finanziarie, sia in grado di differenziare una parte del suo investimento su questa tipologia di asset” ha spiegato Andrea Ferrero, CEO e cofounder della società. Una necessità di semplificazione che nasce dalla consapevolezza che le piattaforme di scambio di criptovalute non sono esattamente facili da utilizzare. “Da subito ci siamo chiesti come poteva grande rivoluzione a diventare una delle cose più importanti e la risposta è stata: solo se diventa di tutti”.

A dare un carattere distintivo alla società è un po’ la visione del team su blockchain e criptovalute. “Vogliamo semplificare l’accesso al mondo delle criptomonete a chiunque - ha detto sempre Ferrero - e creare una porta - lui lo chiama “gateway” - tra la finanza tradizionale e la finanza cripto. Siamo tutti super nerd e sviluppatori: utilizzavamo i bitcoin da quando eravamo a scuola (parliamo del 2014-2015) per fare acquisti in modo anonimo - ha raccontato - vediamo nella bolla del 2017 una potenzialità pazzesca non solo dal punto di vista monetario”. I 5 del team hanno iniziato a studiare sul serio la tecnologia blockchain. “Non volevamo più essere attori di questa grande rivoluzione, ma esserne protagonisti in qualche modo”. A quel punto, in una stanza universitaria, che è un po’ il loro garage, “è nato il concept del prodotto”.



Nel 2017 hanno inviato il loro progetto a I3P, l’incubatore del Politecnico di Torino, “che ci prende. A febbraio 2018 costituiamo la società, a marzo raccogliamo il primo investimento di 100 mila euro e a novembre il secondo”. A dicembre 2018 il team lancia il primo prodotto, chiamato Stepdrop.

“È un’applicazione che ti accredita una criptomoneta ogni volta che cammini. Con una semplice registrazione si può iniziare ad avere un proprio portafoglio”. In particolare si tratta di “young”, il token proprietario della startup spendibile su diversi portali, che poi sarà la la crypto di riferimento appena l’exchange sarà online. “A oggi abbiamo 60 mila utenti che potenzialmente in futuro inizieranno ad utilizzare il nostro exchange”.



La startup ha acceso una raccolta fondi su Seedrs. Primo goal di raccolta fissato a 500 mila euro (già raccolti 550, con 360 mila investitori). “Abbiamo scelto l’equity crowdfunding perché volevamo fare un’operazione pubblica che consolidasse la presenza dell’azienda, che fidelizzasse la nostra community e per accedere al mercato inglese”. Proprio a Londra il team ha aperto una delle sue tre sedi (le altre sono a Torino e Tallin).

