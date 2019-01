Wall Street: apre in calo, Apple nella tempesta perde oltre 9%

Wall Street apre in calo dopo l'allarme di Apple, che rivede al ribasso le sue vendite per colpa della Cina, ma recupera rispetto alle perdite registrate in precedenza dai future, grazie ai buoni dati sull'occupazione privata Usa a dicembre. Il Dow Jones scende dell'1,28% a 23.047 punti, lo S&p cala dello 0,9% a 2.487 punti e il Nasdaq arretra dell'1,11% a 6.589 punti. Il titolo Apple perde il 9,3%.

