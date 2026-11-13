Il sit-in dell'Usb contro la manovra a Palazzo Chigi

AGI - Una ventina di manifestanti dell'Unione sindacale di base (Usb) si sono riuniti in via del Corso, a pochi passi da Palazzo Chigi, per protestare contro la legge di bilancio, mentre nella sede del governo è in corso il confronto sulla manovra con i sindacati. “Governo Meloni, dimissioni”, è uno degli slogan scanditi dai partecipanti al sit-in. “Oggi siamo qui per protestare contro una finanziaria di guerra”, ha denunciato al megafono un rappresentante dell'Usb.
Al centro della contestazione ci sono le risorse destinate alla difesa e agli armamenti. “È inaccettabile che il governo, per la quarta volta consecutiva, decida che gli stanziamenti economici vadano alle armi, agli armamenti e alla forza finanziaria di guerra del governo Meloni”, ha dichiarato uno dei manifestanti. Durante il presidio si sono alternati diversi interventi al megafono. “Il governo Meloni deve abbandonare i suoi posti. I ministri di questo governo hanno i minuti contati”, hanno affermato i rappresentanti sindacali, annunciando simbolicamente un “avviso di sfratto” per la presidente del Consiglio. “Questo governo è completamente sordo alle richieste dei cittadini”, hanno concluso i manifestanti.