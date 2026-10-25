Vino, Lollobrigida: “Un prodotto eccezionale criminalizzato ingiustamente, il Governo investe sulle imprese”

AGI - "La presenza del Governo è costante, ce lo riconoscono non solo i nostri produttori, ma anche a livello internazionale. Uno dei maggiori enologi mondiali diceva che la Francia ha voltato le spalle al vino, l'Italia non lo ha fatto, anzi investe sul sostegno alle imprese e sul racconto di un prodotto eccezionale che viene criminalizzato ingiustamente". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un'intervista all'AGI alla Nuvola dell'Eur a margine dell'evento per i 40 anni del Gambero Rosso, occasione in cui vengono assegnati i 'Tre bicchieri' ai migliori vini italiani.
"I rappresentanti dell'opposizione dovrebbero vergognarsi per quello che hanno mancato di fare nel tempo in termini di difesa di questo sistema e anche di risorse: nei PNRR i governi precedenti avevano investito solamente 3,6 miliardi sull'agricoltura, noi l'abbiamo portata a 8 miliardi e 100". Ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.
"In questi giorni daremo un altro segnale di particolare attenzione, con un progetto di legge presentato dal Governo circa un anno e mezzo fa: 'Coltiva Italia' mette a disposizione del mondo agricolo oltre un miliardo di euro, un risultato senza precedenti nella storia repubblicana", ha aggiunto.
"Abbiamo lavorato insieme alle grandi aziende petrolifere. La presidente Meloni credo sia stata straordinariamente attenta al dialogo con Eni, che è un'azienda nazionale, e ovviamente con quelle nazioni che ci potevano dare una mano, come il Kuwait in queste ultime ore".
"Si sta lavorando con grande attenzione, con grande prudenza - ha spiegato il ministro - lo Stato ha le risorse per aiutare i nostri produttori e dall'altra parte anche per farsi aiutare dal mondo privato per sostenere dei comparti che devono restare sempre più solidi. Per farlo, una delle attenzioni e' quella del carburante e, per quanto mi riguarda, il carburante agricolo".