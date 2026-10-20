Amazon nelle Marche, 500 assunzioni a Jesi e obiettivo 1000 dipendenti

AGI - Cinquecento dipendenti a tempo indeterminato a Jesi, con l'obiettivo di arrivare a mille entro i prossimi tre anni; 1.200 lavori nell'indotto, oltre 500 Pmi marchigiane come clienti, che nel 2025 hanno venduto sui negozi Amazon prodotti per un valore superiore a 4 miliardi.
Sono alcuni dei numeri diffusi oggi dalla multinazionale americana e che riguardano direttamente le Marche.
Il centro di distribuzione di Jesi
L'occasione è stata la visita al centro di distribuzione jesino, 225mila metri quadrati, il secondo più grande centro robotico in Europa (il primo è in Germania), inaugurato tre mesi fa dopo un investimento di 180 milioni di euro.
La tecnologia Amazon Robotics
All'interno sono utilizzate soluzioni di Amazon Robotics, grazie alle quali sono gli scaffali a muoversi verso gli addetti e non viceversa, riducendo così gli spostamenti e, di conseguenza, aumentando la sicurezza e l'ergonomia per i lavoratori.
Gli investimenti sul territorio
"Negli ultimi cinque anni - ha spiegato Giorgio Busnelli, country manager di Amazon per l'Italia - abbiamo investito 900 milioni di euro, con un impatto economico sulle filiere locali di altri 900 milioni".