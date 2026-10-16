Pichetto Fratin: "Non credo alle quote rosa ma alla capacità delle donne"
Intervista dell'AGI al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a margine del seminario della Fondazione Marisa Bellisario
AGI - "Non credo tanto alle quote quanto alla capacità del mondo donna. Non è uno spazio da dare, ma rendersi conto che la valutazione è di merito e quindi sono le donne che stanno conquistando quello che meritano". Lo ha detto all'AGI il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del seminario della Fondazione Marisa Bellisario.
"E' stato un passaggio importante nella nostra storia - ha aggiunto Pichetto -, partito dalla parità con il voto all'inizio della Repubblica e che ora vede le donne alla guida di importanti imprese e con un ruolo prevalente e di primo piano anche nelle amministrazioni dello Stato, se pensiamo all'alta dirigenza e ai direttori generali".