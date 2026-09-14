Lavoro e futuro, la sfida di Fumarola

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AGI - Il lavoro che cambia, le opportunità da costruire e le sfide ancora aperte per imprese e lavoratori. Daniela Fumarola guarda ai prossimi mesi partendo dai risultati ottenuti sul fronte dell'occupazione, ma anche dalla necessità di consolidare questa crescita e trasformarla in lavoro stabile, qualificato e capace di offrire prospettive soprattutto ai giovani e alle donne. Nell'intervista al direttore dell'AGI Rita Lofano, la segretaria generale della Cisl affronta i principali dossier al centro del confronto con il governo: dall'ex Ilva alle crisi industriali, dai salari alle pensioni, fino alla rappresentanza e ai rapporti con Cgil e Uil.
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