Viaggiare in treno con Zootropolis 2

AGI - Si rinnova la partnership tra Trenitalia e Disney per l’arrivo di Zootropolis 2. Questa volta il protagonista non è solo il film, ma un Intercity trasformato in una vetrina viaggiante: due locomotive E.414 e una carrozza pellicolate completamente con Judy Hopps, Nick Wilde e tutti gli abitanti di Zootropolis. Il treno, realizzato a Milano Martesana, è arrivato a Roma Termini per la presentazione ufficiale davanti al binario 26.
Sul posto c’erano le principali voci italiane del film: Michela Giraud, Max Angioni, Ilaria Latini, Matteo Martari e Alessandro Quarta. Trenitalia conferma così la sua linea: allearsi con il cinema e portare i film direttamente sui binari, come già successo con altre produzioni Disney.
Zootropolis 2, diretto da Jared Bush e Byron Howard, riporta in scena Judy e Nick alle prese con un nuovo caso: un rettile, Gary De’Snake, sbarca in città e crea il caos. L’uscita nelle sale italiane è fissata per il 26 novembre 2025, distribuito da The Walt Disney Company Italia.