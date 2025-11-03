Al via a Roma l'Excellence Food Innovation e Pastry Exhibition

AGI - È partita nella Capitale la XII edizione di Excellence Food Innovation e Pastry Exhibition, che fino al 7 novembre farà delle Officine Farneto un crocevia internazionale per l'alta enogastronomia italiana. Ideata da Pietro Ciccotti e curata dalla giornalista Laura Mantovano, la manifestazione - realizzata con il supporto di Roma Capitale, Bcc Roma ed Enel - è una piattaforma nata per stimolare sinergie tra produttori e buyer del Made in Italy e per individuare le strategie vincenti del mercato.
Quest'anno il filo conduttore che lega ogni appuntamento è il manifesto del "True Dining": la ricerca dell'autenticità, della consapevolezza e della responsabilità totale nell'esperienza enogastronomica. Cinque giornate con conference, tasting, cooking show e convention dedicate all'innovazione, alla qualità e al futuro del food, unite dalla visione di una ristorazione che sia completa, etica e culturale, riunendo professionisti, istituzioni, produttori e media in un racconto condiviso delle eccellenze italiane.
Oggi all'opening istituzionale ha partecipato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. "I nostri chef sono degli ambasciatori del Made in Italy - ha esordito il ministro - un turista su due viene in Italia per mangiare perché attratto dall'eccellenza italiana. L'Italia sa fare molto bene e riesce attraverso i suoi cuochi, al suo personale di sala, sia nella ristorazione che nella distribuzione, a raccontare la qualità dei nostri prodotti e manifestazioni di questo tipo servono a mettere in contatto cuochi, produttori e buyers", ha proseguito.
Innovazione e sostenibilità
"Excellence, nata dodici anni fa con l'idea di fornire all'enogastronomia un palcoscenico dove confrontarsi coniugando innovazione, tradizione e tecnologia - afferma Pietro Ciccotti, ideatore del progetto Excellence - da quest'anno accentua il suo carattere congressuale e allarga il raggio d'azione. Con Excellence la Capitale diventa teatro di uno stimolante confronto fra chef di ristoranti stellati e giovani cuochi emergenti, sul tema più caldo della cucina, quello dell'identità. La manifestazione avrà quale filo conduttore il tema della sostenibilità secondo i principi dell'Agenda ONU 2030".
I Premi Excellence: Cracco e Iaccarino
A seguire si è tenuta la cerimonia di assegnazione dei sei Premi Excellence, tra cui spiccano il Premio alla Carriera assegnato a Carlo Cracco e il Premio Excellence Chef a Ernesto Iaccarino, per celebrare l'impegno e l'eccellenza degli esponenti più noti della gastronomia italiana.
La Dolcezza protagonista con la Pastry Exhibition
La dolcezza sarà protagonista nelle ultime due giornate con la Pastry Exhibition, interamente dedicata all'arte della pasticceria, dove la ricerca della qualità e della sostenibilità definirà i nuovi canoni del True Dining. Anche in questo caso il futuro è una pasticceria con meno effetti speciali e più sostanza, il ritorno a una bellezza naturale. Protagonisti dei cooking alcuni dei migliori pasticceri italiani; tra gli altri Alessandro Dalmasso, Giuseppe Manilia, Pietro Macellaro, Felice Venanzi, Marco Rinella.
Iginio Massari e il panettone: una Lectio Magistralis
A coronamento della XII edizione, Excellence Food Innovation 2025 ospiterà, nell'ambito della Pastry Exhibition, la prestigiosa Lectio Magistralis del Maestro dei Maestri Pasticceri Italiani, Iginio Massari. Il suo intervento sul Panettone sarà un'analisi approfondita e tecnicamente rigorosa della scienza e dell'arte che si celano dietro il più grande dei lievitati, sottolineandone il valore culturale e l'eccellenza artigianale, elementi fondanti del True Dining.