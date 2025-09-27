Nicoletta Spagnoli: "In un momento come questo la moda regala un po' di speranza"
La stilista spiega come le preoccupazioni per la guerra e il desiderio di pace si facciano sentire anche tra tessuti e abiti
AGI - I timori del mondo, le preoccupazioni per la guerra e il desiderio di pace arrivano a farsi sentire anche tra tessuti e abiti di alta moda. "Secondo me, in questo periodo la moda deve tirare un pochino su le persone e dare un po' di speranza. Il ruolo della moda è dare speranza soprattutto in questo momento". Così la stilista Nicoletta Spagnoli nel backstage della sfilata Luisa Spagnoli al palazzo della Permanente di Milano. "In genere, nei momenti più cupi è quello che ti fa un po' sognare, secondo me è importante questo". Per Spagnoli, la moda non è solo glamour e tendenze: nei momenti complessi della vita, la capacità di far sognare diventa più preziosa che mai.