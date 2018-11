Gli Usa invitano gli alleati a boicottare Huawei

Il governo Usa sta facendo pressione sui suoi alleati stranieri, Italia inclusa, per persuadere i fornitori di servizi wireless e Internet di questi Paesi a non utilizzare le apparecchiature di telecomunicazioni della compagnia cinese Huawei Technologies. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti ben informate. I funzionari Usa hanno contattato le loro controparti governative e i dirigenti delle tlc in quei Paesi amici dove le apparecchiature Huawei sono ampiamente utilizzate, tra cui Germania, Italia e Giappone, avvertendoli di quelli che considerano un rischio alla sicurezza informatica.

Gli Stati Uniti stanno anche valutando l'ipotesi di aumentare gli aiuti finanziari per lo sviluppo delle telecomunicazioni in quei paesi che boicotteranno le attrezzature prodotte in Cina. Washington in particolare è preoccupata per l'uso di apparecchiature di telecomunicazione cinesi in quei Paesi che ospitano basi militari americane. Il Dipartimento Usa della Difesa ha i suoi satelliti e una sua rete autonoma di telecomunicazioni per le comunicazioni sensibili, ma la maggior parte del traffico in molte installazioni militari viaggia attraverso le reti commerciali.

