Foto: Francesco Fotia / AGF Giovanni Tria

“Il tasso di crescita non si negozia”: il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, smentisce voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell’Italia sia stato o sia oggetto di uno confronto politico all'interno dell'esecutivo. "Le previsioni di crescita sono infatti il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno dentro o fuori dal governo”.

