Tria: sistema bancario solido, problemi solo con 1 o 2 piccoli istituti

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che il sistema bancario italiano è "più solido ed è migliorato negli ultimi anni", e che "non abbiamo alcun rischio di sistema" ma solo "alcuni problemi specifichi con uno o due istituti bancari di piccola o media dimensione". Tria, rispondendo ad alcune domande al termine del suo intervento all'High School of Economics di Mosca, ha aggiunto: "Abbiamo incontrato problemi in passato perché alcune regole europee sono rigide a volte possiamo risolvere in Italia problemi piccoli quando lo Stato è autorizzato a intervenire nell'economia, ma visto che non è possibile in Europa, a volte i problemi crescono".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.